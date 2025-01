Ericsson: BPA à l'équilibre sur l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ericsson publie au titre de 2024 un BPA de 0,01 couronne suédoise, contre une perte de 7,94 couronnes par action l'année précédente, et proposera un dividende en hausse de plus de 5% à 2,85 couronnes par action à son assemblée générale.



L'équipementier de réseaux scandinave a accru de 27% son EBITA ajusté à 27,2 milliards de couronnes suédoises, soit une marge améliorée de 2,9 points à 11% pour un chiffre d'affaires en baisse de 6% à près de 248 milliards (-5% en organique).



'Le quatrième trimestre marque une fin d'année 2024 en force pour Ericsson. Nous avons bien progressé par rapport à notre plan stratégique et généré un solide flux de trésorerie disponible', souligne son CEO Börje Ekholm.



'L'essor des réseaux programmables pour des performances différenciées a continué de se développer, et les clients reconnaissent de plus en plus les avantages de rendre les réseaux mobiles accessibles via des API', poursuit-il.





