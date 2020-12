Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson attaque Samsung aux USA sur des brevets, le titre chute Reuters • 11/12/2020 à 10:37









ERICSSON ATTAQUE SAMSUNG AUX USA SUR DES BREVETS, LE TITRE CHUTE STOCKHOLM (Reuters) - Ericsson a annoncé vendredi avoir porté plainte contre Samsung aux Etats-Unis pour non-respect d'engagements contractuels sur le paiement de redevances et violation de brevets, ce qui provoque une chute du titre en Bourse. A Stockholm, l'action Ericsson reculait de 7% à 97,5 couronnes un peu plus d'une heure après les premiers échanges, signant la troisième plus forte baisse de l'indice paneuropéen Stoxx 600 (-0,99%). Le report du paiement de ces redevances et les éventuels coûts liés au litige pourraient avoir un impact de 1 milliard à 1,5 milliard de couronnes suédoises (97 millions à 146 millions d'euros) sur le bénéfice d'exploitation trimestriel à compter du premier trimestre 2021, a prévenu Ericsson. L'équipementier télécoms suédois a également indiqué que la transition en cours des smartphones vers la cinquième génération de téléphonie mobile aurait un impact sur le paiement des redevances. Samsung n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Le dernier litige sur les redevances de brevets entre les deux groupes remonte à 2012. Il avait alors fallu deux ans pour résoudre ce conflit, Samsung acceptant notamment de verser au groupe suédois 650 millions de dollars pour mettre fin à leur bataille juridique. Ericsson a par ailleurs souligné que les discussions sur le renouvellement de licences (avec Samsung) pourraient retarder leur paiement si elles se prolongent au-delà de la date d'expiration des licences actuelles. (Supantha Mukherjee à Stockholm; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -3.96% ERICSSON-B XETRA -5.09% SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00%