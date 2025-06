Ericsson: accompagne un record de vitesse de 8 Gbps d'Elisa information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Elisa, fournisseur de services de communication finlandais annonce avoir atteint une vitesse de téléchargement de 8 Gbps sur un réseau 5G Standalone en conditions réelles à Jorvas, en Finlande, en partenariat avec Ericsson et MediaTek.



Il s'agit du débit le plus élevé jamais enregistré en Europe dans ce type de réseau. Ce record a été rendu possible grâce à l'agrégation de 12 porteuses.



L'essai visait à démontrer la capacité du réseau à offrir des services avancés à haut débit pour les particuliers, les entreprises et les usages industriels via le network slicing.



Le test a été validé avec un appareil doté d'un modem MediaTek M90.





