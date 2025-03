Ericsson: accompagne le déploiement de la 5G Core en Esapgne information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Vodafone Espagne annonce que Ericsson sera son principal partenaire technologique pour déployer un réseau 5G Core autonome destiné aux clients résidentiels.



S'appuyant sur la technologie dual-mode 5G Core d'Ericsson, cette solution vise à atteindre 90 % de la population et plus de 3 700 communes d'ici la fin de l'année.



Ericsson précise que cet accord, valable pour quatre ans, permettra d'améliorer les opérations réseau et l'expérience client.



'Le coeur de réseau 5G autonome intégrera des fonctionnalités avancées, comme le découpage réseau, la réduction de la latence et l'edge computing, offrant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une couverture optimisée et des débits accrus', explique en substance la firme suédoise.





