Eric Swider démissionne du conseil d'administration de Trump Media

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Trump Media & Technology Group DJT.O a déclaré vendredi qu'Eric Swider, une figure clé de la cotation en bourse de la société, avait démissionné de son conseil d'administration. M. Swider était le directeur général de la société d'acquisition de chèques en blanc à l'origine de la cotation publique de Trump Media en 2024, et l'a guidée dans une fusion retardée en raison d'un examen réglementaire. Digital World Acquisition Corp, la société à chèque en blanc, a réglé les accusations de fraude avec l'autorité américaine de réglementation des valeurs mobilières en 2023, suite à des allégations selon lesquelles elle aurait trompé les investisseurs en omettant de divulguer dans les dossiers qu'elle avait prévu d'acquérir Trump Media et qu'elle avait poursuivi l'opération avant son introduction en bourse.

La démission de M. Swider n'est pas liée à un différend avec la direction ou le conseil d'administration, a déclaré Trump Media. Trump Media & Technology Group, connu pour sa plateforme Truth Social, a été confronté à des difficultés pour développer ses activités dans le domaine des médias, face à la concurrence de réseaux sociaux plus importants et à une croissance inégale du nombre d'utilisateurs. Le président américain Donald Trump utilise fréquemment Truth Social pour faire des annonces politiques et personnelles majeures, telles que sa campagne présidentielle de 2024 et les frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.