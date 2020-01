Eric Pinon élu au conseil exécutif du Medef

(NEWSManagers.com) - Eric Pinon a été élu avant-hier au conseil exécutif du Medef, en qualité de représentant de l'Association Française de la Gestion financière (AFG). La fédération professionnelle de la gestion intègre cette haute instance décisionnaire du principal syndicat patronal dans le cadre d'un élargissement du nombre de ses membres, qui est passé de 45 à 51.

" C' est une reconnaissance du rôle clé que joue l' industrie française de la gestion d' actifs dans l' économie de notre pays. J' aurai à cœur de porter au sein du Conseil Exécutif du Medef, la voix de notre profession et donc celle des investisseurs et des épargnants" , a déclaré le président de l'AFG et senior advisor de La Financière de l'Echiquier sur son compte LinkedIn.