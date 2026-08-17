Eric Li, fondateur de Geely, va quitter son poste de président de la division automobile phare du groupe

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* Geely Auto nomme un nouveau président, un vice-président et un directeur général

* Ce remaniement s'inscrit dans une stratégie de succession à long terme, explique Geely Auto

* Le fondateur de Geely, Eric Li, va consacrer davantage de temps à ses autres engagements professionnels

(Ajout de citations et de contexte à partir du paragraphe 7)

Eric Li, fondateur du conglomérat automobile chinois Geely Holding, quittera son poste de président de sa filiale phare Geely Auto 0175.HK , pour céder la place au directeur exécutif An Conghui dans le cadre d’un important remaniement de la direction visant à assurer la planification de la succession à long terme.

M. Li, qui a fondé Geely il y a quatre décennies, restera président de Geely Holding Group. Son départ lui permettra de consacrer davantage de temps à d’autres engagements professionnels, a indiqué la société cotée à Hong Kong dans un communiqué boursier.

Dans le cadre de ces changements, qui prendront effet mardi, le directeur exécutif Gan Jiayue remplacera Gui Shengyue au poste de directeur général de Geely Auto, tandis que M. Gui deviendra vice-président.

« Le conseil d’administration estime que la vaste expérience de gestion et l’expertise sectorielle de M. Gan lui permettront de diriger efficacement les opérations du groupe et de soutenir la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques à long terme », a déclaré Geely Auto dans son communiqué.

Ce remaniement intervient alors que Geely Holding, principal concurrent du leader chinois des véhicules électriques BYD

002594.SZ et société mère de Volvo Cars, Polestar, Geely Auto, Zeekr et Lynk & Co, est confronté à une concurrence intense sur le plus grand marché automobile mondial, tout en accélérant son expansion à l’international.

Les dirigeants de Geely, dont Li, ont souligné l’importance de développer les talents de gestion alors que le constructeur automobile s’adapte à un marché intérieur en ralentissement et se développe à l’étranger.

La nomination de M. An au poste de président marque également un abandon du modèle de gestion centré sur la famille, a déclaré M. Gui lors d’une conférence de presse.

« L’entreprise ne s’appuiera plus sur le charisme ou l’autorité d’un individu, mais plutôt sur des systèmes organisationnels et un vivier de talents structuré », a déclaré M. Gui, ajoutant que ces changements favoriseraient une prise de décision plus professionnelle.

M. Li a déclaré après l’annonce que Geely continuerait à privilégier les partenariats plutôt que de développer de nouvelles capacités de production à l’étranger.

M. An a indiqué que l’objectif à long terme de Geely Auto était de réaliser les deux tiers de son chiffre d’affaires hors de Chine.

Le mois dernier, Geely a conclu un accord avec Ford F.N pour construire des SUV électriques dans l’usine du constructeur américain en Espagne et développer conjointement un véhicule destiné au marché européen.

Geely vise à s’implanter fortement en Europe, avec un objectif de 600 000 véhicules vendus par an d’ici deux à trois ans, a déclaré M. Gan aux journalistes.

Les usines européennes de Volvo produiront également des modèles de luxe pour d’autres marques appartenant à Geely, a précisé M. An.

Geely Auto a annoncé lundi une hausse de 15 % de son chiffre d’affaires au premier semestre et une augmentation de 46 % de son résultat opérationnel.