Erdogan annonce la plus grande découverte gazière de l'histoire turque

ISTANBUL, 21 août (Reuters) - Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi la découverte en mer Noire d'un gisement gazier de 320 milliards de mètres cubes, un volume inédit pour la Turquie. "Je veux maintenant partager la bonne nouvelle avec vous: la Turquie a réalisé la plus grande découverte de gaz naturel de son histoire dans la mer Noire", a-t-il déclaré, ajoutant que l'exploitation débuterait en 2023 et que le pays deviendrait à terme exportateur net d'énergie. (Ali Kucukgocmen et Tuvan Gumrukcu, version française Jean-Philippe Lefief)

