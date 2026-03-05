 Aller au contenu principal
Erasca progresse grâce à un partenariat avec Tango pour tester une nouvelle combinaison de médicaments contre le cancer
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Erasca

ERAS.O augmentent de 1,06% à 15,28 dollars

** La société déclare qu'elle va s'associer à Tango Therapeutics TNGX.O pour tester la combinaison de deux médicaments expérimentaux contre les cancers du pancréas et du poumon

** L'étude portera sur des patients dont les tumeurs présentent des mutations RAS et une perte du gène MTAP, une combinaison qui limite les options de traitement

** ERAS déclare que son médicament ERAS-0015 a montré des signes précoces de réduction des tumeurs à faibles doses; TNGX fournira le vopimétostat, qui bloque une protéine appelée PRMT5

** Les entreprises prévoient un essai préliminaire, chacune conservant les droits sur son propre médicament; l'accord n'est pas exclusif

** Les actions du développeur de médicaments Tango Therapeutics TNGX.O augmentent de 23,4 % pour atteindre 15,26 $

** Les actions d'ERAS ont augmenté d'environ 48 % et celles de TNGX d'environ 187 % en 2025

Valeurs associées

ERASCA
15,3500 USD NASDAQ +1,52%
TANGO THERAPETCS
15,8500 USD NASDAQ +28,34%
Fermer

