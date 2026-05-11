Erasca en hausse après l'accord conclu avec Merck concernant une association de médicaments anticancéreux

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11 mai - ** Les actions du développeur de médicaments Erasca

ERAS.O ont progressé de 8% pour atteindre 10,92 $ avant l'ouverture du marché ** Erasca annonce avoir signé un accord de collaboration et d'approvisionnement pour un essai clinique avec Merck MRK.N afin de tester son comprimé expérimental contre le cancer, l'ERAS-0015, en association avec le Keytruda de Merck

** L'essai portera sur l'association de ces deux traitements chez des patients atteints de tumeurs solides causées par des mutations du gène RAS

** Erasca mènera l'étude, tandis que Merck fournira Keytruda gratuitement ** Le mois dernier, Erasca a annoncé qu'un patient était décédé lors d'un essai de phase précoce de l'ERAS-0015

** Dans le cadre de ce même essai, l'ERAS-0015 a permis de réduire la taille des tumeurs chez 62% des patients atteints d'un cancer du poumon ayant déjà suivi des traitements sans succès

** À la clôture d'hier, ERAS affichait une hausse de 172% depuis le début de l'année