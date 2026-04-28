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Erasca en baisse après l'annonce du décès d'un patient lors d'un essai clinique précoce sur le cancer
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** Le titre du développeur de médicaments Erasca ERAS.O chute de 36,7 % à 12,12 dollars en pré-ouverture après que la société a annoncé le décès d’un patient participant à un essai clinique de phase précoce sur le médicament anticancéreux expérimental ERAS-0015

** La société indique que ce patient de 66 ans , atteint d'un cancer du pancréas, a développé une pneumopathie grave environ un mois après avoir commencé le traitement par ERAS-0015; le patient a ensuite choisi de renoncer aux soins de soutien et est décédé

** ERAS indique ne pas s'attendre à ce que ce cas soulève des préoccupations plus générales en matière de sécurité

** « Ce décès isolé lié à une pneumopathie inflammatoire est survenu dans la cohorte PDAC chez un patient qui a renoncé aux soins avant la guérison, et la direction ne s'attend pas à ce que la fréquence des pneumopathies inflammatoires augmente de manière significative avec une utilisation plus large » - Clear Street

** Dans la même étude, l'ERAS-0015 a induit une réponse tumorale chez 62 % des patients atteints d'un cancer du poumon ayant déjà reçu un traitement, contre 38 % pour le daraxonrasib de Revolution Medicines RVMD.O dans un essai précoce comparable

** Les actions de Revolution ont progressé de 8,4 % avant l'ouverture du marché

** RBC Capital Markets indique que « bien que nous attendions de nouvelles informations pour mieux définir le paysage concurrentiel final, nous pensons qu’à court terme, RVMD reste le leader incontesté dans le domaine du RAS »

** À la clôture d'hier, ERAS affichait une hausse de 414,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ERASCA
9,9000 USD NASDAQ -48,30%
REVOLUTION MEDIC
144,8300 USD NASDAQ +9,99%
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