Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet va revoir ses plans dans le domaine des alliages de haute performance Reuters • 26/05/2020 à 11:20









PARIS, 26 mai (Reuters) - Christel Bories, PDG d'Eramet ERMT.PA , a annoncé mardi lors de l'assemblée générale des actionnaires que le groupe minier et métallurgique français allait revoir le plan de redressement de ses activités d'alliages de haute performance en raison de l'impact du coronavirus sur le secteur aéronautique. Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +4.11%