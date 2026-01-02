Eramet : surpasse la résistance des 60,5E, bondit vers 61,6E
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 17:39
vise désormais le comblement du "gap" des 62,8E du 16 octobre, puis s'attaquera ensuite à la résistance des 65,8E du 15 octobre.
Valeurs associées
|61,6000 EUR
|Euronext Paris
|+6,85%
