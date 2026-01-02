 Aller au contenu principal
Eramet : surpasse la résistance des 60,5E, bondit vers 61,6E
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 17:39

Eramet pulvérise la résistance des 60,5E et valide l'entame de la seconde étape d'une reprise en "V" caractéristique sur 47,5E le 16/12 : le titre
vise désormais le comblement du "gap" des 62,8E du 16 octobre, puis s'attaquera ensuite à la résistance des 65,8E du 15 octobre.

ERAMET
ERAMET
61,6000 EUR Euronext Paris +6,85%
