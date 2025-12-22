 Aller au contenu principal
Eramet : reprise en 'V' sur 47,5E, surveiller 55E
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 09:59

Eramet matérialise une reprise en "V" caractéristique sur47,5E : le titre repasse la barre des 53,6E, résistance du 28/11 et 12/12 et s'en va défier la résistance des 55E.
Au-delà, plus vraiment d'obstacles avant la zone des 60,5E : le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 62,8E du 16 octobre.

ERAMET
54,0000 EUR Euronext Paris +5,99%
