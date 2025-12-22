Eramet : reprise en 'V' sur 47,5E, surveiller 55E
Au-delà, plus vraiment d'obstacles avant la zone des 60,5E : le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 62,8E du 16 octobre.
Valeurs associées
|54,0000 EUR
|Euronext Paris
|+5,99%
