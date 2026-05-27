Eramet redémarre en partie sa production de sables minéralisés au Sénégal

Trois mois après l'incendie survenu au niveau de la WCP (Wet Concentration Plant) du site d'Eramet Grande Côte (EGC), Eramet annonce avoir décidé d'engager le redémarrage progressif et partiel de la production de HMC (Heavy Mineral Concentrate) à la fin du mois d'avril, à environ 30% de la capacité nominale.

Les solutions temporaires mises en oeuvre permettent désormais d'alimenter la WCP via la SDM ( Supplementary Dry Mining Unit ), afin de reconstituer progressivement les volumes de HMC nécessaires à la remise en service intermittente de l'usine de séparation des minéraux lourds, attendue pour cet été.

La reprise progressive de la production de produits finis, après reconstitution des stocks de HMC, devrait aussi conduire à la reprise des expéditions commerciales. Cette reprise progressive et partielle des activités du site en 2026, ainsi que les mesures engagées dès le déclenchement de l'incendie, permettent d'atténuer en partie l'impact négatif de l'incident sur le résultat d'exploitation.

Le groupe minier et métallurgique a également engagé les travaux afin de reconstruire à l'identique les installations endommagées de la WCP. Ceux-ci devraient permettre le redémarrage et la remontée progressive à 100% de la capacité de production au 1er trimestre 2027.

Après la suspension de ses objectifs de production de sables minéralisés, le groupe rétablit une nouvelle guidance désormais attendue entre 300 et 400 kt-HMC en 2026. Les cas de force majeure applicables aux contrats clients et fournisseurs demeurent en vigueur à ce jour.