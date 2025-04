Eramet : rechute sur 48,5E, les 45,8E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - Eramet rechute sur 48,5E et menace très sérieusement d'enfoncer le support majeur des 48,8E du 3 décembre dernier et du 21 juin 2021 (49,8E).

Sous 49E, c'est un peu le 'grand saut' sans filet avec comme 1er support identifiable 45,8E (base du canal baisier long terme) puis le plancher des 42,6E du 12 et 15 janvier 2021.





