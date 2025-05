Eramet: réalise un placement d'obligations de 100 ME information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 18:42









(CercleFinance.com) - Eramet annonce aujourd'hui avoir réalisé le placement d'obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds) pour un montant nominal de 100 millions d'euros.



Ces oblogations seront assimilables dès leur date d'émission aux obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds) venant à maturité le 30 novembre 2029, émises le 30 mai 2024 pour 500 millions d'euros et avec un coupon annuel de 6,5 %.



Ce placement porte ainsi le montant nominal de ces obligations à un total de 600 millions d'euros.



Le produit net de l'Emission Obligataire sera utilisé pour les besoins généraux d'Eramet.





Valeurs associées ERAMET 49,4800 EUR Euronext Paris -0,24%