Eramet : pulvérise la résistance des 73E, vise désormais 80E
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 11:12

Eramet pulvérise la résistance des 73E, l'ex-résistance du 19 août au 27 septembre 2024 puis la résistance oblique moyen terme des 74E, soit 50% en 1 mois, un gain d'une ampleur exceptionnelle.
Le prochain grand rendez-vous, ce sera le test de la grande résistance oblique baissière long terme qui gravite vers 80E : elle est issue de 2 précédents sommets, comme le zénith historique des 162E du 25 mars 2022 puis 114E, zénith du 10 juin 2024.


ERAMET
77,5000 EUR Euronext Paris +5,66%
