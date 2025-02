Eramet: prochain directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Eramet fait part de la nomination, par son conseil d'administration, de Paulo Castellari comme prochain directeur général. Il succèdera à Christel Bories dans ses fonctions exécutives à la fin de son mandat actuel, après l'AG du 27 mai.



De double nationalité brésilienne et italienne, Paulo Castellari dispose d'une expérience professionnelle de plus de 30 ans dans la mine et les métaux ainsi que dans les secteurs des engrais et de l'énergie, notamment chez Anglo American, CEMIG et EGA.



Depuis 2019, il dirigeait la branche brésilienne d'Appian Capital Advisory, un groupe de capital-investissement spécialisé dans le secteur minier. Christel Bories restera présidente du groupe minier et métallurgique.





