Eramet prêt à investir environ 350 millions de dollars de plus dans le lithium en Argentine

Eramet a annoncé en juillet son projet de première extension de son site de production de lithium de Centenario-Ratones, dans la province de Salta en Argentine, à travers un projet d'extension des installations existantes (brownfield), à la suite de l'achèvement de l'étude de préfaisabilité du projet.

L'extension envisagée permettrait d'ajouter une capacité de production de carbonate de lithium de 11 kt-LCE par an, en complément de la capacité nominale annuelle actuelle de 24 kt-LCE (kilotonnes d'équivalent carbonate de lithium).

Le projet représenterait un investissement supplémentaire potentiel d'environ 350 millions de dollars, sous réserve de la décision finale d'investissement. Celle-ci pourrait être prise d'ici fin 2027.

Cet investissement serait en partie financé par les flux de trésorerie générés par l'usine existante. Les études d'ingénierie détaillées sont en cours. Le projet a été conçu pour afficher une intensité capitalistique réduite, tout en renforçant davantage le positionnement du site dans le premier quartile de la courbe mondiale des coûts de l'industrie du lithium.

L'adhésion au RIGI : un cadre d'investissement consolidé avec l'Etat argentin

A l'occasion d'une rencontre entre Christel Bories, présidente-directrice générale d'Eramet, et le président Javier Milei, dans le cadre de l'Argentina Week à Paris, Eramet confirme son intention de déposer une demande d'adhésion au régime argentin d'incitation aux grands investissements (RIGI) afin de soutenir la première extension de Centenario-Ratones.

Le géant minier français réaffirme ainsi son engagement de long terme en Argentine et son ambition de poursuivre le développement de ses activités dans le lithium dans le pays.

Grâce au RIGI, l'Argentine renforce son attractivité en tant que destination pour les investissements de long terme dans les minéraux critiques. Ce régime prévoit des incitations fiscales, douanières et en matière de change, ainsi qu'une stabilité réglementaire sur une période de 30 ans.

En sollicitant son adhésion au régime RIGI, Eramet entend inscrire la prochaine phase de développement de Centenario-Ratones dans le cadre des efforts déployés par l'Argentine pour attirer les investissements, développer son industrie du lithium et renforcer sa position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux critiques.

Un succès technologique et industriel unique hors de Chine

Après le démarrage de sa montée en puissance à la mi-2025, l'usine de Centenario-Ratones a atteint 90% de sa capacité nominale en juin 2026, conformément au plan de développement du projet et environ un an après sa mise en service. Le site poursuit sa montée en puissance avec pour objectif d'atteindre un niveau proche de 100% de sa capacité nominale d'ici fin 2026.

La montée en puissance de Centenario-Ratones constitue également une réalisation industrielle majeure pour l'Argentine : il s'agit de la première installation de nouvelle génération d'extraction directe du lithium (DLE) entièrement intégrée à opérer à l'échelle industrielle en dehors de la Chine.

Au-delà de cette première extension, Eramet poursuit l'élaboration d'un plan global sur la durée de vie de l'actif afin de valoriser davantage le potentiel du salar (désert de sel formé dans un bassin fermé en zone aride) de Centenario-Ratones, l'un des plus prometteurs du "Triangle du lithium". Cet actif de classe mondiale dispose de plus de 15 Mt-LCE de ressources minérales extractibles, ainsi que de conditions géologiques favorables et d'un accès sécurisé aux ressources en eau douce, offrant un potentiel significatif pour son développement à long terme.

Eramet développe ses activités dans le lithium en Argentine depuis 2011 et a découvert le salar de Centenario-Ratones en 2012. Avec un investissement global d'environ 950 MUSD dans la première usine DLE d'une capacité de 24 kt-LCE, Centenario-Ratones constitue l'un des plus importants investissements industriels français en Argentine et a permis à Eramet de devenir la première entreprise européenne à produire du lithium à l'échelle industrielle.

L'extension envisagée viendrait renforcer encore cet engagement industriel de long terme ainsi que la contribution d'Eramet au développement de l'industrie argentine du lithium.