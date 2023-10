Eramet: Oddo BHF réduit sa cible sur le titre information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 09:57

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Eramet, avec un objectif de cours légèrement réduit, de 91 à 89 euros.



L'analyste indique que si de grands groupes miniers (Rio Tinto, BHP, Anglo American) profitent actuellement des prix élevés du cuivre et surtout du fer, 'ce n'est pas le cas d'Eramet qui est principalement exposé au manganèse et au nickel'.



Alors que Eramet publiera le 26 octobre son chiffre d'affaires au titre du 3e trimestre, Oddo BHF table sur un chiffre de 899 ME (hors ETI cédé le 21 septembre) en baisse de 29% sur un an en raison de la chute des matières premières.



Oddo BHF a néanmoins revu en légère hausse ses prévisions 2023 afin d'intégrer un scénario un peu plus optimiste sur le nickel avec la hausse récente du minerai et des chiffres de production plus élevés pour SLN.



En revanche, 'au-delà de 2023, nous avons revu assez drastiquement nos prévisions à la baisse (-28% en moyenne) pour intégrer la chute des cours du manganèse et surtout du lithium', conclut l'analyste.