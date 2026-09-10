Eramet obtient le feu vert pour redémarrer PT Weda Bay Nickel en Indonésie

Le groupe minier a annoncé le redémarrage des opérations de sa coentreprise PT Weda Bay Nickel en Indonésie dont il détient 38,7% indirectement, à la suite du feu vert délivré par les autorités locales.

La reprise de l'activité extractive s'effectue de manière progressive avec le concours des sous-traitants du site, Eramet précisant que la sécurité reste la priorité absolue dans ce processus.

Toutefois, le rythme de montée en puissance demeure soumis à plusieurs facteurs clés : la remobilisation effective des équipements et des équipes sous-traitantes, la révision complète du plan minier annuel et la finalisation de l'ensemble des démarches administratives nécessaires.

Face à ces paramètres d'exploitation en cours d'ajustement, PT WBN indique ne pas être en mesure à ce stade de chiffrer avec fiabilité ses volumes de production et de vente pour le solde de l'exercice 2026, ni de préciser les teneurs du minerai extrait.

En conséquence, Eramet révisera sa guidance 2026 concernant les ventes externes de minerai de nickel et promet de communiquer une mise à jour au marché en temps voulu.

Au mois de février 2026, le groupe français avait annoncé avoir reçu une notification des autorités locales afin de procéder au dépôt d'un plan de travail et de budget reflétant un volume annuel de production et de ventes (internes et externes) de 12 millions de tonnes métriques humides, contre un plan initial de 32 millions de tonnes pour 2025 et révisé à la hausse à 42 millions de tonnes en juillet 2025.