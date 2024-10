Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: objectifs 2024 abaissés en manganèse et nickel information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Eramet indique abaisser ses objectifs 2024 pour Comilog et PT Weda Bay Nickel, compte tenu des conditions de marché dégradées de l'acier carbone en Chine et de la délivrance par l'Indonésie d'un permis de vente de minerai de nickel inférieur aux attentes.



Ainsi, l'objectif du groupe minier et métallurgique en termes de volume de minerai de manganèse produit et transporté pour l'année 2024 est révisé pour se situer entre 6,5 et sept millions de tonnes (contre sept à 7,5 millions précédemment).



L'objectif de volumes de minerai de nickel commercialisé à l'externe par PT WBN est quant à lui revu à 29 millions de tonnes humides en 2024, dont deux tiers de saprolites haute teneur et un tiers de de latérites (contre 40 à 42 millions précédemment).





