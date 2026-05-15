Eramet : nouvel échec sous les 60E, principal soutien vers 46,5E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 12:55
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