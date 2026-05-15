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Eramet : nouvel échec sous les 60E, principal soutien vers 46,5E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 12:55

Eramet subit un nouvel échec sous les 60E et valide la cassure de la MM200 qui gravite vers 56,8E : le titre pourrait entamer un nouveau cycle de correction en direction du principal soutien moyen terme situé vers 46,5E (plancher des 19 février et 23 mars), avec un support intermédiaire situé vers 49,5E.

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