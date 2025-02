Eramet: lance eraLow, marque à faible empreinte CO2 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Eramet annonce le lancement de 'eraLow', sa nouvelle marque d'alliages de manganèse à faible empreinte carbone, permettant d'offrir aux sidérurgistes 'une solution efficace et immédiatement disponible pour accélérer la décarbonation de leurs produits'.



EraLow bénéficie d'une traçabilité totale via eraTrace, une technologie blockchain garantissant la transparence des données de production.



Eramet s'engage à proposer des alliages zéro émission de CO2 et expérimente des technologies de capture du carbone et l'utilisation de bio-réducteurs pour atteindre cet objectif.







Valeurs associées ERAMET 53,05 EUR Euronext Paris -0,84%