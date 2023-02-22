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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eramet-L'Ebitda ajusté annuel s'établit à la hausse à €1,89 Mds
information fournie par Reuters22/02/2023 à 19:35

22 février (Reuters) - Eramet SA ERMT.PA :

* EBITDA AJUSTÉ EUR 1,89 MDS EN 2022 CONTRE EUR 1,20 MILLIARD EN 2021

* CA EUR 5,01 MDS EN 2022 CONTRE EUR 3,67 MDS EN 2021

* DEVRAIT RÉALISER PRÈS DE 600 M€ D’INVESTISSEMENTS EN 2023, HORS ACTIVITÉS EN COURS DE CESSION ET HORS PART FINANCÉE PAR TSINGSHAN DU PROJET LITHIUM

* DES DÉCISIONS SERONT PRISES EN 2023 SUR LES GRANDS PROJETS DE CROISSANCE, NOTAMMENT SONIC BAY ET LITHIUM PHASE 2, QUI POURRONT ENTRAINER DES DÉPENSES EN CAPEX DÈS 2023

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EUR 740 MLNS CONTRE EUR 298 MLNS EN 2021

* EN 2023 VISE PLUS DE 30 MONTH DE MINERAI DE NICKEL COMMERCIALISÉ À WEDA BAY, DONT ENVIRON 15 MONTH DE MINERAI DE BASSE TENEUR

* EN 2023 VISE PLUS DE 7,5 MT DE MINERAI DE MANGANÈSE TRANSPORTÉ AU GABON

* IL SERA PROPOSÉ DE VERSER UN DIVIDENDE DE 3,5 € PAR ACTION AU TITRE DE L’EXERCICE 2022, EN HAUSSE DE 40 %

* PDG D'ERAMET: GROUPE ENVISAGE MAINTENANT DE TRIPLER LA PRODUCTION DE LITHIUM EN ARGENTINE À 75.000 T/AN DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 À L'ÉTUDE

* L’EBITDA AJUSTÉ DU GROUPE SERAIT AUTOUR DE 1,2 MILLIARDS D'EUROS EN 2023

* CESSION D’AUBERT & DUVAL: LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST ATTENDUE FIN MARS

* CESSION D'ERASTEEL: ERAMET A REÇU UNE PROMESSE UNILATÉRALE D’ACHAT DE LA PART DU FONDS SYNTAGMA CAPITAL

* ERAMET - LA DETTE NETTE S’ÉTABLIT À 344 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2022,

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA

(Gdansk Newsroom)

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