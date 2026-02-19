Eramet : krach de -22% vers 47E, enfonce son récent plancher des 47,5E
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 11:54
Le départ prématuré de 2 des principaux dirigeants était de mauvais augure, on comprend pourquoi avec les pires résultats du 21ème siècle, bien pires structurellement que ceux annoncés en juillet 2024 et qui avaient fait plonger le titre de 114 vers 48E (-57%).
Le groupe minier dévoile une perte nette de 477 millions d'euros en 2025, un projet de recapitalisation (d'un montant probable de 500MnsE) et la, suspension du dividende pour au moins 2 ans.
Les capex sont attendus en baisse de l'ordre de 30 à 40% en 2026 et devraient se situer entre 250 et 290MnsE.
Le titre qui teste son plancher de début juin et début septembre 2025 (46E) devrait poursuivre sa glissade vers 39E, son plancher du 7 avril 2025, la situation étant bien plus dégradée qu'au printemps dernier.
Ce scénario semble inéluctable avec la cascade de révisions à la baisse de notes d'analystes qui s'annonce : le titre se dirige vers un test de laMM200 (55E) puis du support oblique moyen terme qui gravite vers 53,5E. Les capex sont ainsi attendus en baisse de l'ordre de 30 à 40% en 2026 et devraient se situer entre 250 et 290 MEUR.
En cas d'enfoncement -très plausible- des 39E, Eramet pourrait s'en aller combler des "gaps" restés béants à 35,6E le 23/11/2020, puis 30,6E (le 13/11/2020), puis 26,32E (6/11/2020).
