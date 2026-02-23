 Aller au contenu principal
Eramet-Incendie sur le site d’extraction de Grande Côte au Sénégal, aucun blessé
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 08:59

Eramet ERMT.PA a annoncé lundi qu'aucune victime ni aucun blessé n'est à déplorer après l’incendie survenu dimanche sur l’unité d’extraction de sa filiale Eramet Grande Côte à Diogo, Sénégal.

L’installation était à l’arrêt pour maintenance au moment du sinistre.

Le groupe minier français a ajouté que des investigations sont en cours afin d'en déterminer les causes et évaluer son impact sur l'activité du site.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ERAMET
51,2000 EUR Euronext Paris +4,53%
