Eramet-Incendie sur le site d’extraction de Grande Côte au Sénégal, aucun blessé

Eramet ERMT.PA a annoncé lundi qu'aucune victime ni aucun blessé n'est à déplorer après l’incendie survenu dimanche sur l’unité d’extraction de sa filiale Eramet Grande Côte à Diogo, Sénégal.

L’installation était à l’arrêt pour maintenance au moment du sinistre.

Le groupe minier français a ajouté que des investigations sont en cours afin d'en déterminer les causes et évaluer son impact sur l'activité du site.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)