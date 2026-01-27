Eramet : 'gap' sous 85,2E, teste les 79E
Le premier véritable support se situe vers 77,8E, le plancher du 20 janvier et le suivant est assez éloigné : 65,8E, soit l'ex-zénith du 15 octobre.
La MM50 est encore plus loin, vers 61E, ce qui nous rappelle que l'ascension entre 47E (mi-décembre) et 87E a été météorique, linéaire (18 séances de hausse sur 19 entre 47 et 85E le 15 janvier).
Valeurs associées
|78,9000 EUR
|Euronext Paris
|-7,50%
