Eramet : fortes oscillations autour de la MM200 (55,5E)
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 13:20

Eramet subit de fortes oscillations autour de la MM200 (55,5E), après avoir échoué à se replacer au-dessus de la MM100 (vers 60,5E).
Dans sa spectaculaire remontée depuis le test des 46E du 19 février, 2 "gap" sont demeurés béants : 52,5E (le 23 février) et 49,42E le 20 février et ils devraient théoriquement être refermés avant le lancement d'une augmentation de capital.

ERAMET
57,5500 EUR Euronext Paris +5,50%
