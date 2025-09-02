Eramet, Figeac Aéro, Winfarm... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Eramet
Abel Martins‑Alexandre est nommé directeur financier d'Eramet, en charge des systèmes d'information et des achats, poste qu'il occupera à compter du 15 septembre prochain. Il succède à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle en dehors du groupe. Abel Martins‑Alexandre était jusque récemment " managing director & head of infrastructure, energy et industrials " chez Lloyds Corporate & Institutional Bank.
Figeac Aéro
L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Obiz
A l'issue du premier semestre 2025, Obiz a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,8 millions d'euros, en croissance totale de 11%. L'activité historique du groupe, programmes relationnels et affinitaires, poursuit sa forte trajectoire de croissance, recueillant les fruits des 43 programmes signés sur l'exercice 2024 (dont Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, Shiva, etc.) et des 27 nouveaux programmes déjà remportés au premier semestre 2025 (dont Smerra, Comité national olympique et sportif français, Reward Pulse, Lucca, etc.).
Sogeclair
La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique présentera ses résultats du premier semestre.
Winfarm
Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
