Eramet : décroche de -6% vers 53,6E information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 14:27









(CercleFinance.com) - Eramet décroche de -6% vers 53,6E et vient menacer l'important support horizontal déjà testé le 14 et 29 janvier puis le 3 février 2025.

En cas d'enfoncement, la zone de soutien suivante se dessine vers 50,2/50,00E





Valeurs associées ERAMET 54,65 EUR Euronext Paris -4,37%