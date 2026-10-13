Eramet confirme son projet de levée de fonds

Grâce au soutien de ses actionnaires de référence et à un investissement stratégique de l'Etat, Eramet confirme son intention de lancer au 4e trimestre 2026 son projet d'augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription (DPS), à hauteur de 500 MEUR, annoncé en février dernier.

Le groupe minier et métallurgique rappelle que cette opération est indispensable au rétablissement de sa situation financière, afin de renforcer ses fonds propres, d'assurer le respect de ses engagements bancaires (covenants) et de poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie.

Pour mener à bien cette opération, un accord a été trouvé entre les deux actionnaires de référence sur les modalités de leur participation. Cet accord comporte notamment la décision stratégique de l'Etat français de renforcer sa participation au capital d'Eramet.

Ainsi, l'Agence des participations de l'Etat (APE) souscrira à hauteur de sa quote-part (27,1% du capital) et achètera, en fonction du cours de référence de l'opération, tout ou partie des DPS de Sorame-CEIR, de sorte que les droits de vote effectifs de l'APE en assemblée générale ne dépassent pas 49%.

Si l'APE ne rachetait pas l'ensemble des DPS de Sorame-CEIR, ces derniers exerceraient leurs DPS restants. Sorame-CEIR aurait ensuite la possibilité d'exercer une option de vente et l'APE aurait la possibilité d'exercer une option d'achat portant sur les actions nouvelles souscrites par Sorame-CEIR dans le cadre de l'augmentation de capital.

Les autres actionnaires d'Eramet, notamment ceux du flottant, auront la possibilité de participer à l'augmentation de capital en exerçant leurs DPS. Ceux qui ne souhaiteraient pas y participer pourront céder leurs DPS sur le marché.

A la suite de son investissement, l'APE deviendra le premier actionnaire du groupe, confirmant le caractère stratégique d'Eramet pour la souveraineté française et européenne en matière de métaux critiques. De son côté, Sorame-CEIR deviendra le deuxième actionnaire.