Eramet confirme capex 2026 entre 250 et 290 M€

* Eramet a confirmé objectifs 2026, malgré contexte macroéconomique incertain lié à guerre au Moyen-Orient, avec pressions inflationnistes sur énergie et fret. * Au Gabon, guidance maintenue pour minerai de manganèse transporté entre 6,4 et 6,8 Mt, avec cash cost FOB entre 2,4 et 2,6 $/dmtu. * En Indonésie, ventes externes de minerai de nickel limitées à 9 Mth sur base RKAB initial de 12 Mth, demande de révision à la hausse en cours de dépôt ; mise en care and maintenance attendue courant mai dans l’attente de la révision. * En Argentine, objectif de production de carbonate de lithium confirmé entre 17 et 20 kt-LCE, avec capacité nominale proche de 100% fin 2026. * Au Sénégal, guidance 2026 sur sables minéralisés suspendue après incendie du 22 février ; redémarrage progressif et partiel des installations visé à partir de fin avril. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eramet SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230130OMX_____CNEWS_FR_GNW1001177457_fr) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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