Eramet chute : est-ce le moment d’acheter l’action en Bourse ?

(Crédits photo : Eramet - )

Après que l'entreprise de métaux Eramet ait profité de la hausse des prix des matières premières en début d'année, il semblerait que le vent ait tourné et que la valeur minière ne soit plus un titre de choix pour les investisseurs.

Jeudi 6 octobre dernier, l'action Eramet enregistrait la plus forte baisse du SBF 120 en perdant plus de 20 % à 67,85 euros.

Depuis, le titre Eramet a repris quelques pourcents, mais il est en baisse de plus de 50 % depuis ses plus hauts atteints en 5 ans au-dessus des 160 euros. Depuis le début de l'année, l'action Eramet perd autour de 6 %. Sur 5 ans, le cours de Bourse d'Eramet gagne légèrement plus de 5 %.

Le courtier en ligne ActivTrades revient sur les raisons de cette chute dans cet article et analyse les perspectives de croissance d'Eramet pour savoir si elle peut présenter une opportunité d'achat intéressante en Bourse.

L'action Eramet dégradée par plusieurs analystes professionnels

Pour rappel, les recommandations des analystes représentent l'avis d'experts des marchés financiers qui partagent leurs opinions avec la communauté financière. Il en ressort souvent une recommandation (achat, vente, surpondération, conservation) et un objectif de prix.

Puisqu'il s'agit généralement de grands noms du secteur, l'analyse de ces professionnels est fortement surveillée par les investisseurs qui ajustent habituellement la composition de leurs portefeuilles en fonction des différentes recommandations, notamment les investisseurs institutionnels.

C'est pourquoi d'importants changements dans les notes des analystes, ou dans leurs recommandations, peuvent avoir un impact significatif sur le cours de Bourse des actions analysées.

Vous l'aurez compris, l'une des premières explications de la rapide chute de l'action Eramet de la semaine dernière est la modification de la note de la société par différents analystes.

Certains grands analystes ont en effet baissé leurs prévisions du cours de Bourse de l'action du spécialiste français du nickel et du manganèse jeudi 6 octobre. Exane BNP Paribas a, par exemple, dégradé la valeur de « sur performance » à « neutre » avec un objectif de cours en baisse à 77 euros contre 80,40 euros auparavant.

La banque d'investissement allemande Berenberg a aussi dégradé plusieurs entreprises du secteur minier en publiant une note pessimiste sur le secteur qui explique les défis et challenges auxquels l'industrie est confrontée.

Action Eramet : les incertitudes géopolitiques et économiques pèsent sur la demande de métaux

Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie débuté en février 2022 avait initialement soutenu le cours de nombreuses matières premières, notamment en perturbant leur accès en provenance de Russie et d'Ukraine (donc en influençant le niveau de l'offre), il pèse maintenant fortement sur les perspectives de la demande de matières premières.

La forte hausse du prix des matières premières énergétiques et agricoles depuis la guerre en Ukraine a entraîné une hausse des prix généralisée et durable, atteignant des records depuis plusieurs décennies dans la majorité des pays du monde.

L'inflation est maintenant largement supérieure aux objectifs fixés par les banques centrales, entités supposées veiller à la stabilité des prix dans leurs économies.

Pour faire face à cette forte hausse des prix généralisée depuis le début de l'année, les banques centrales de nombreux pays ont entamé un cycle de resserrement de politique monétaire, principalement en augmentant agressivement leurs taux d'intérêt revenus à des niveaux très faibles durant la pandémie de COVID-19.

Mais les importantes remontées de taux d'intérêt entraînent des risques pour les perspectives de croissance mondiale.

Plus les taux d'intérêts sont élevés, plus cela signifie que cela coûte cher d'emprunter. On comprend donc facilement que les décisions d'investissement, de dépense et d'épargne de tous les acteurs économiques sont impactés par tout changement du prix de l'argent.

Puisque l'augmentation des taux d'intérêt a pour but principal de freiner la demande de crédit, et donc par extension le financement de la consommation, dans le but de ralentir la hausse des prix, les perspectives de croissance sont fortement affectées par cette forte hausse des taux observée au niveau mondial.

Lorsque les perspectives de croissance sont plus moroses ou que la croissance économique ralentit, les projets de construction diminuent également. Ainsi, la demande de métaux comme ceux proposés par Eramet tend à diminuer. C'est pourquoi l'action Eramet a connu d'importants dégagements face aux perspectives plutôt négatives de l'évolution de la demande du secteur minier.

Il ne faut pas non plus oublier de prendre en compte les perspectives de croissance de la deuxième puissance économique du monde, fortement impactés par la récente politique zéro-Covid, qui est l'un des plus importants consommateurs de matières premières au monde.

La Chine, qui a au contraire baissé ses taux d'intérêt pour soutenir sa croissance, voit aussi ses perspectives de croissance diminuer. Le secteur immobilier en Chine doit donc faire face à d'importants défis.

Puisque le pays est connu pour acheter plus de la moitié des métaux échangés, le ralentissement de son économie pèse automatiquement sur le cours de nombreuses matières premières.

Action Eramet : la force du dollar américain et la hausse des coûts du transport de marchandises pèsent aussi sur les marges de l'entreprise

Depuis le début de l'année, le dollar américain s'est fortement renforcé face à ses pairs pour atteindre un plus haut en 20 ans (les différentiels de taux d'intérêt entre les États-Unis et le reste du monde ayant soutenu le billet vert).

La devise américaine et le prix des matières premières sont négativement corrélés, ce qui signifie que les deux actifs évoluent dans des directions opposées. Tout mouvement à la hausse ou à la baisse dans la valeur du dollar entraîne la plupart du temps, respectivement, une baisse ou une hausse des prix des matières premières.

Le taux de change EUR/USD, important pour les opérations d'Eramet, a atteint la parité fin septembre 2022. Comme le montre le graphique ci-dessous d'ActivTrades, la configuration technique de l'EUR/USD est toujours négative. Les prix sont sous le nuage d'Ichimoku et sous toutes les lignes de l'indicateur, le RSI est en baisse sous le niveau des 50 et la MACD est négative sous sa ligne de signal.

eurusd

Graphique journalier EUR/USD – Source: Plateforme en ligne Activtrader

La hausse du prix des matières premières énergétiques, comme le pétrole, a aussi fortement impacté les coûts de production et les coûts de transport de la société.

Lors de la publication de ses performances du premier semestre 2022, Eramet a indiqué que les coûts du fret ont atteint un niveau record. Pour rappel, ils comprennent les coûts d'affrètement et les coûts du carburant de transport.

Puisque l'augmentation du coût du carburant sur les deux routes principales empruntées par l'entreprise par rapport au premier semestre 2021 est de 75 %, « la hausse du coût du fret pèse sur la marge des minerais de manganèse et de nickel » ajoute l'entreprise.

eramet

Source : Publication semestrielle Eramet

Est-ce le moment d'acheter l'action Eramet en Bourse ?

En tant que l'un des principaux producteurs de métaux d'alliages, particulièrement le nickel et le manganèse, Eramet est un acteur clé du secteur minier et métallurgique qui intéresse de nombreux investisseurs.

Malgré tout, il fait face à d'importants vents contraires qui devraient être présents tant que les perspectives de croissance ne s'améliorent pas (détérioration des relations entre l'Est et l'Ouest, perturbations des chaînes d'approvisionnement, hausse des coûts du transport, force du dollar américain, stagflation potentielle au niveau mondial, etc.).

Ces défis devraient continuer de peser sur le cours de Bourse d'Eramet encore quelque temps. Cependant, les choses pourraient changer dès que le cycle économique évoluera vers une situation macro-économique plus positive.

Pour les traders actifs, la rapide chute du cours de Bourse de l'action Eramet permet de profiter de petits rebonds ou de la baisse des prix sur le court terme. Les produits dérivés proposés par ActivTrades permettent aux traders particuliers de profiter de tous les mouvements de prix.

Sachez qu'ActivTrades propose aussi un nouveau profil « Investisseur » permettant à ceux voulant investir en Bourse dans les actions sans effet de levier de profiter d'une plateforme de trading en ligne simple à utiliser et d'achat d'actions au comptant sans aucun frais de courtage, ni swap, ni droit de garde.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Source des images : Freepik

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.