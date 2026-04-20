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Eramet : bute sur 55,3E, de retour sous les 53E
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 17:23

Eramet consolide sous les 55,3E et revint se placer au sein du corridor 49/53,7E.
En cas de franchissement de la MM50 vers 54,7E, la règle du report d'amplitude valide le scénario d'une avancée jusque vers 57E et probablement 57,6E, l'ex-plancher du 12 février.

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