Eramet : bascule sous les 60E
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 11:14

Les dégradations d'analystes s'enchainent après les départs de dirigeants clés annoncés à une semaine d'intervalle.
Sous 67E, puis 65,8E (ex-sommet du 15/10/2025), le prochain palier de soutien se dessinait vers 60E.
A 3% près, le gain annuel est réduit à néant : prochain objectif : comblement du "gap" des 57,65E du31/12/2025, puis test du palier des 53,5E


Valeurs associées

ERAMET
60,6500 EUR Euronext Paris -4,56%
