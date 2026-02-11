Eramet : bascule sous les 60E
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 11:14
Sous 67E, puis 65,8E (ex-sommet du 15/10/2025), le prochain palier de soutien se dessinait vers 60E.
A 3% près, le gain annuel est réduit à néant : prochain objectif : comblement du "gap" des 57,65E du31/12/2025, puis test du palier des 53,5E
Valeurs associées
|60,6500 EUR
|Euronext Paris
|-4,56%
A lire aussi
-
Remplacer des rails, élargir un canal: le projet de loi-cadre sur les transports présenté mercredi en conseil des ministres doit permettre de piocher dans la manne autoroutière pour financer la rénovation d'infrastructures délaissées depuis des décennies. Sur fond ... Lire la suite
-
Pékin pourrait lancer des enquêtes sur les vins français ou imposer des "tarifs réciproques" sur des produits européens concernés si le gouvernement français pousse à l'instauration de droits de douane sur les biens chinois, a rapporté mercredi Yuyuan Tantian, ... Lire la suite
-
JO 2030: Le comité d'organisation s'enfonce dans la crise et acte des "désaccords insurmontables" entre Grospiron et Linette
Le comité d'organisation des Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises (Cojop) a annoncé mercredi avoir "pris acte de désaccords insurmontables entre le président Edgar Grospiron et le directeur général Cyril Linette" et s'enfonce dans une crise de gouvernance ... Lire la suite
-
Dix-neuf départements, de la façade Atlantique au Massif central, sont placés en vigilance orange mercredi par Météo-France à l'approche de la tempête Nils, tandis que six autres sont en alerte pour le vent en Corse et les avalanches dans les Alpes. "Les perturbations ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer