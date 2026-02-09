Eramet baisse, le directeur financier suspendu durant une enquête

L'usine de production de lithium d'Eramet en Argentine

Eramet recule en Bourse lundi après avoir confirmé vendredi soir que son directeur financier, Abel ‍Martins-Alexandre, avait été temporairement suspendu le temps d'une enquête sur les méthodes de gestion de l'entreprise, quelques jours seulement après le ‌départ surprise du directeur général Paulo Castellari.

A Paris, vers 08h25 GMT, l'action chutait de 4,5% à 64,95 euros, contre un ​gain de 0,23% pour le SBF 120 au même ⁠moment.

Selon un porte-parole du groupe vendredi, une direction financière intérimaire a été mise en place, Abel Martins-Alexandre se ⁠retirant temporairement pendant ‍l'enquête.

Le Financial Times (FT) avait précédemment rapporté, citant des ⁠personnes proches du dossier, la suspension du directeur financier, le quotidien précisant que Christel Bories, présidente du conseil d'administration, avait annoncé dans ​une note interne qu'elle allait mandater un cabinet indépendant afin d'examiner le fonctionnement et la gestion du département.

"Arrivé au sein du ⁠groupe en septembre et considéré comme proche du directeur ​général évincé, Abel Martins-Alexandre était en arrêt maladie ​après le départ ​de Paulo Castellari", expliquent dans une note les analystes de Portzamparc, ​citant l'article du FT.

L'annonce est ⁠survenue moins d'une semaine après celle du départ du directeur général de l'entreprise minière et métallurgique française Paulo Castellari, quelques mois après sa prise de poste, en raison "de divergences avec ce dernier sur ‌les modes de fonctionnement".

"Le départ (...) a surpris les investisseurs et soulevé des interrogations sur la gouvernance (d'Eramet), dont l'État français est actionnaire", rappelle Portzamparc, qui souligne que le titre du groupe minier a perdu près de 8% la semaine dernière.

(Rédigé par Augustin Turpin, ‌édité par Kate Entringer)