Delfingen dévoile ses revenus annuels et ses perspectives
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 17:59

Delfingen a publié des revenus de 89,6 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une baisse de 9,4%, ou de 4,4% à taux de change constants.

Sur l'ensemble de l'année, les revenus du spécialiste de la protection des câblages pour l'automobile et l'industrie ont reculé de 5,5%, à 400,3 millions d'euros, ou de 3,1% à devises identiques. Le groupe a précisé que ce chiffre d'affaires annuel était conforme à ses attentes.

En 2025, les ventes de l'entreprise ont été soutenues par l'activité Textile en hausse de 7,3% avec une progression dans toutes les zones. Ce segment représente désormais 20% des ventes du groupe, ce qui confirme son statut de solide relais de croissance.

Après cette publication Delfingen a confirmé sa perspective d'une marge opérationnelle courante supérieure à 7% sur l'ensemble de l'exercice 2025. En outre, cette progression de la rentabilité devrait s'accompagner d'une hausse de la génération de trésorerie.

Pour 2026, dans un contexte toujours incertain, Delfingen table sur un chiffre d'affaires stable à taux de change constant, privilégiant la valeur aux volumes et devant permettre une nouvelle amélioration de la rentabilité et une nouvelle réduction de l'endettement.

La société compte également poursuivre sa stratégie de renforcement de sa présence sur des marchés industriels à plus forte valeur ajoutée.

Valeurs associées

DELFINGEN
35,4000 EUR Euronext Paris +2,31%
