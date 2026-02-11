Eramet annonce une réduction du volume des permis d'exploitation de nickel en Indonésie pour 2026

Eramet ERMT.PA a annoncé mercredi que sa coentreprise minière de nickel en Indonésie a reçu une autorisation de production initiale de 12 millions de tonnes métriques humides pour cette année, en baisse par rapport aux 32 millions de tonnes initialement autorisées en 2025.

La coentreprise PT Weda Bay Nickel d'Eramet demandera dès que possible une révision à la hausse de ce volume, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le groupe ajoute que son quota pour 2025 avait été porté à 42 millions de tonnes métriques humides en juillet dernier.

L'Indonésie, premier producteur mondial de nickel, pourrait être en train de réduire ses quotas globaux d'extraction de nickel pour 2026.

Vers 9h12 GMT, l'action Eramet reculait de 4,56%.

(Rédigé par Gus Trompiz; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)