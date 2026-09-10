Eramet annonce le redémarrage des opérations minières de PT Weda Bay Nickel en Indonésie

Eramet S.A. ERMT.PA :
* PT WEDA BAY NICKEL REDÉMARRE SES OPÉRATIONS MINIÈRES
* À CE STADE, PT WBN N’EST PAS EN MESURE D’ÉVALUER SES VOLUMES DE PRODUCTION ET DE VENTE POUR LE RESTE DE L’ANNÉE
* ERAMET COMMUNIQUERA EN TEMPS VOULU UNE MISE À JOUR DE SA GUIDANCE 2026 DE VENTES EXTERNES DE MINERAI DE NICKEL
Texte original nGNEn6VYP
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(Rédaction de Gdansk)
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