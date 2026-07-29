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Eramet affiche un rebond de l'Ebitda au S1, confirme ses objectifs
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 18:44
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Eramet ERMT.PA a fait état mercredi d'un Ebitda ajusté en hausse de 45% sur les six premiers mois de l'année, à 276 millions d'euros et a confirmé ses objectifs annuels.

Le résultat net part du groupe ressort à -146 millions d'euros, tandis que le free cash-flow ajusté atteint sept millions d'euros sur la première moitié de l'année.

"Sur le plan financier, le retour à l'équilibre du free cash-flow et le rebond de l'Ebitda reflètent l'efficacité de nos actions", a déclaré dans un communiqué Christel Bories, présidente-directrice générale d'Eramet.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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