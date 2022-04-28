Eramet affiche un CA au T1 en hausse à 1,2 milliard d'euros
information fournie par Reuters28/04/2022 à 07:19
28 avril (Reuters) - Eramet SA ERMT.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,2 MD EUR AU T1 2022 AU NOUVEAU PÉRIMÈTRE D'ERAMET
* CA CONSOLIDÉ AU T1 DE EUR 1 165 MLNS CONTRE EUR 650 MLNS (RETRAITÉ) IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES: LES INCERTITUDES SUR LE MARCHÉ AUTOMOBILE POURRAIENT PESER SUR LA DEMANDE POUR LES ALLIAGES DE MANGANÈSE AFFINÉS
* PERSPECTIVES: LES TAUX DE FRET MARITIME DEVRAIENT RESTER ÉLEVÉS, COMPTE TENU D’UNE DEMANDE SOUTENUE ET DE CONGESTIONS PORTUAIRES PERSISTANTES
* PERSPECTIVES: DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE MODULAIRE ET OPTIMISÉE DE LA MINE DE MOANDA, L’OBJECTIF DE PRODUCTION DE MINERAI EST CONFIRMÉ À 7,5 MT EN 2022
* PERSPECTIVES: LA PRODUCTION MONDIALE D’ALLIAGES DE MANGANÈSE DEVRAIT AINSI RESTER GLOBALEMENT AU NIVEAU DE 2021 AVEC CEPENDANT DES DISPARITÉS GÉOGRAPHIQUES
* SUR LA BASE DES OBJECTIFS DE PRODUCTION ET D'EXPORT CONFIRMÉS, ET DES CONSENSUS DE PRÉVISIONS DE PRIX MENTIONNÉS CI-DESSUS, L'EBITDA DU GROUPE SERAIT DE PLUS DE 1,5 MD EUR EN 2022
* EN 2022, L’OBJECTIF ANNUEL DE PRODUCTION DE SABLES MINÉRALISÉS EST CONFIRMÉ À UN VOLUME QUI DEVRAIT ÊTRE SUPÉRIEUR À 750 KT
* LA TRÈS FORTE HAUSSE DES PRIX DU GAZ, DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES MATIÈRES PREMIÈRES EN CE DÉBUT D’ANNÉE DEVRAIT IMPACTER SIGNIFICATIVEMENT LES RÉSULTATS D’AUBERT & DUVAL SUR L’EXERCICE 2022
* PERSPECTIVES 2022: CONSENSUS DE PRIX ACTUELS À 5,6 $/DMTU POUR LE MINERAI DE MANGANÈSE (CIF CHINE 44%) ET À 26 400 $/T POUR LE NICKEL AU LME ; PRIX DE VENTE FACTURÉS DES ALLIAGES DE MANGANÈSE ATTENDUS EN MOYENNE SUR L’ANNÉE SUPÉRIEURS À 2021
* LES MARCHÉS DES ACTIVITÉS DU GROUPE RESTENT DANS L’ENSEMBLE BIEN ORIENTÉS EN CE DÉBUT DE 2ÈME TRIMESTRE
* LES FORTES INCERTITUDES LIÉES AU CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ET SANITAIRE POURRAIENT CEPENDANT PESER SUR LA DEMANDE, NOTAMMENT AU S2
Texte original sur Eikon nGNE5x9brb Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA
(Rédaction de Gdansk)
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