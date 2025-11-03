 Aller au contenu principal
Eramet : accélère son repli sous le petit support des 59E
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 13:17

Erame qui consolide depuis le test des 65,8E du 15 octobre, accélère son repli sous le petit support des 59E, enfonce 57,5E (ex-zénith du 28 juillet) et se dirige vers le test du solide palier de soutien des 55,2E (MM50).
Au pire, Eramet peut revenir chercher le palier des 52E : la MM100 et MM200 y convergent justement.

Valeurs associées

ERAMET
57,5500 EUR Euronext Paris -3,11%
