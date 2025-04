Eramet : -4,5% sous 48,4E, surveiller 45,9E information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Eramet ricoche sous 502,75E et rétrograde de -4,5% sous 48,4E : le titre pourrait s'en retourner chercher du soutien vers 45,9E, l'ex-support oblique moyen terme, voir vers 44,5E, support des 10 et 11 avril





Valeurs associées ERAMET 48,3600 EUR Euronext Paris -4,24%