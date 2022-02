Eraam se rapproche de la liquidation judiciaire

(NEWSManagers.com) - La société de gestion quantitative française Eraam, qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis fin décembre, se rapproche d'un placement en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, selon les informations de NewsManagers.

Des discussions ont eu lieu entre le gestionnaire alternatif, fondé en 1998, avec au moins une autre société de gestion mais n’ont pas été concluantes, a appris NewsManagers. Signe d'une liquidation à venir, Eraam a publié, jeudi 10 février, des lettres aux investisseurs de ses deux derniers fonds ouverts Eraam Premia Low Vol et Eraam Long/Short Equity pour les informer de la liquidation de ces véhicules d’investissement. L'ancien fonds phare Eraam Premia a, lui, déjà été liquidé fin janvier.

Les fonds « ayant connu une baisse régulière de leurs encours devant l’absence de perspective permettant d’envisager une amélioration de la situation », Eraam, "hébergé" dans les locaux de Finaltis depuis juin 2021 (le directeur général d'Eraam Cyril Lureau a fait partie du conseil de surveillance de Finaltis, ndlr), a donc opté pour la liquidation et le remboursement de toutes les parts en circulation.

Rachats bloqués

Les encours du fonds Eraam Premia Low Vol s’élevaient à moins de 2 millions d’euros au 9 février 2022 selon les données de Morningstar et ceux d’Eraam Long/Short Equity à 14,6 millions d’euros au 31 janvier 2022 selon le gestionnaire quantitatif. Des montants bien loin de ceux du temps de son incubation par le fonds de place Emergence ou par Iena Ventures, l’ancien incubateur de La Financière de l’Echiquier.

Eraam évoque une liquidation de ces véhicules sur la base de la valeur liquidative du 28 mars 2022 au plus tard. La société de gestion a néanmoins bloqué toutes opérations de rachats de parts des fonds de la part de ses investisseurs restants dès publication des lettres, le 10 février, « pour le bon déroulement des opérations ».

Pas de suite avec EdRAM

Or, parmi les investisseurs restants figure Edmond de Rothschild Asset Management, qui était entré au capital d’Eraam à hauteur de 34% en juillet 2019 mais a demandé à se retirer de l’administration de la société en juin 2021. La firme estimait sa participation à 1,45 million d'euros dans son rapport annuel de 2020. D’après nos informations, des discussions entre EdRAM et Eraam sur le comblement éventuel du passif du gestionnaire quantitatif n’ont pas davantage abouti.

Interrogé par NewsManagers sur le devenir des fonds nourriciers de sa gamme Vision Fund qui alimentaient jusqu'alors les fonds maîtres Eraam Premia Low Vol et Eraam Long/Short Equity, EdRAM n'a pas souhaité faire de commentaire. La société de gestion rappelle simplement qu'elle « agit, conformément à la réglementation, dans l’intérêt des porteurs de parts ». Fin janvier 2022, elle comptait encore quelque 6,5 millions d'euros investis dans les fonds d'Eraam en phase de liquidation. EdRAM a par ailleurs déjà liquidé le fonds nourricier d'Eraam Premia, liquidé en janvier.

Un autre investisseur concerné

Outre EdRAM, la probable liquidation judiciaire à venir d’Eraam impactera aussi un investisseur plus discret puisqu'il ne figure pas nommément au capital du gestionnaire quantitatif. Il s’agit de Habert Dassault Finance, l’activité de business angel de Benoit Habert et Marie-Hélène Habert née Dassault, respectivement gendre et fille de l’homme d’affaires et politique Serge Dassault décédé en 2018.

Habert Dassault Finance est propriétaire de parts de la holding personnelle du directeur général d’Eraam, Cyril Lureau, par laquelle ce dernier est entré au capital du gestionnaire quantitatif à son arrivée en 2015. Cette holding, qui demeure au capital d’Eraam, détient comme actif la méthodologie qui a servi de base à la gestion risk premia (focalisée sur les primes de risques, ndlr) d’Eraam. Un actif valorisé initialement à 30.000 euros. Convaincu par le potentiel de cette méthodologie, Habert Dassault Finance a souscrit presque 2 millions d’euros à des actions nouvelles de la holding de Cyril Lureau via quatre souscriptions en mai 2017, en octobre 2018, en mai et juillet 2019 selon des documents consultés par NewsManagers.