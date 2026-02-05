Equity Residential prévoit des fonds d'exploitation pour 2026 inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse de la demande locative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Equity Residential EQR.N a prévu des fonds d'exploitation pour 2026 inférieurs aux estimations de Wall Street jeudi, dans un contexte de faible demande d'appartements locatifs alors que l'offre reste élevée.

La société d'investissement immobilier basée à Chicago, dans l'Illinois, possède et exploite plus de 85 000 appartements à travers les États-Unis.

Elle a enregistré une baisse de 4,7 % des nouveaux baux au quatrième trimestre. Son taux de location mixte, qui reflète une combinaison de nouveaux baux et de taux de renouvellement, n'a augmenté que de 0,5 % au cours de la même période.

Equity prévoit des fonds d'exploitation ajustés pour 2026 - une mesure de performance clé pour les FPI - entre 4,02 et 4,14 $ par action, dont le point médian est inférieur aux attentes des analystes de 4,12 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, la société a annoncé des fonds d'exploitation normalisés de 1,03 $ par action, ce qui est conforme aux estimations de Wall Street.

Le bénéfice par action dilué du quatrième trimestre s'est élevé à 1,00 $, contre 1,10 $ l'année dernière.