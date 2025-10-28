Equity Residential : hausse du FFO trimestriel grâce à une forte demande locative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Equity Residential EQR.N a fait état d'une hausse de ses fonds d'exploitation au troisième trimestre mardi, grâce à une forte demande de location et à une offre relativement plus faible sur ses marchés clés.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Chicago, dans l'Illinois, qui exploite des immeubles d'appartements locatifs à travers les États-Unis, considère l'acquisition, le développement et la gestion de propriétés résidentielles multifamiliales comme son activité principale.

"Nous continuons à voir des perspectives favorables pour notre activité étant donné les faibles niveaux d'offre de logements prévus pour les prochaines années, en particulier sur nos marchés côtiers, les coûts élevés et la dynamique sociale favorisant la location et une clientèle qui reste bien employée avec des revenus en hausse", a déclaré le directeur général Mark Parrell.

Sur une base diluée, Equity Residential a déclaré des revenus d'exploitation de 1,05 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 99 cents par action il y a un an.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 782,4 millions de dollars, dépassant les estimations de 781 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont légèrement augmenté dans les échanges après les heures de bureau.