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Equity Residential et AvalonBay en baisse après l'annonce d'un accord de fusion
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - Y ** L'action d'Equity Residential EQR.N , une société d'investissement immobilier basée aux États-Unis, a reculé de 2% à 65 dollars en début de séance

** AvalonBay recule également de près de 2% à 183,07 dollars

** Equity Residential et AvalonBay Communities AVB.N ont conclu un accord de fusion entièrement en actions afin de former une société de location immobilière dont la valeur d'entreprise s'élève à 69 milliards de dollars

** Aux termes de l'accord, les actionnaires d'AvalonBay recevront 2,793 actions ordinaires d'Equity Residential pour chaque action qu'ils détiennent

** Une fois l'opération finalisée au second semestre 2026, les actionnaires d'AvalonBay détiendront environ 51% du capital, et ceux d'Equity Residential détiendront le reste

** Benjamin Schall, directeur général d'AvalonBay, dirigera la nouvelle société, tandis que Mark Parrell, directeur général d'Equity Residential, prendra sa retraite après la finalisation de l'opération

** Compte tenu des fluctuations de la séance, EQR affiche une hausse de 3,1% et AVB de 1% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AVLONBY COM REIT
183,800 USD NYSE -1,50%
EQTY RE REIT-SBI
65,400 USD NYSE -1,30%
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