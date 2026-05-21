Equity Residential et AvalonBay Communities vont fusionner

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Equity Residential EQR.N et AvalonBay Communities AVB.N s'associent dans le cadre d'une fusion entre égaux entièrement en actions afin de former une société immobilière dont la valeur boursière pro forma s'élève à 52 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises.