Equity Residential et AvalonBay Communities vont fusionner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Equity Residential EQR.N et AvalonBay Communities AVB.N s'associent dans le cadre d'une fusion entre égaux entièrement en actions afin de former une société immobilière dont la valeur boursière pro forma s'élève à 52 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises.
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